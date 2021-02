Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreiste Diebe unterwegs

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Zwei Seniorinnen (78, 89) wurden am gestrigen Tag (18.02.2021) Opfer eines Taschendiebstahls, so dass die Geraer Polizei informiert wurde. Gegen 10:30 Uhr hielten sich die Damen in einem Supermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße auf, als zwei bislang unbekannte Täter offenbar einen günstigen Moment abpassten, und die Geldbörsen der zwei Frauen aus ihren Taschen stahlen, die sich im Einkaufswagen befanden. Unerkannt gelang den beiden Dieben anschließend die Flucht.

Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können.

Zudem möchte die Polizei noch einmal sensibilisieren: Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Diebstahlsmasche - Geben Sie bitte auf Ihre persönlichen Sachen acht. Lassen Sie niemals ihre Tasche unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Tragen Sie ihre Wertsachen "am Mann" oder gar verborgen und geben Sie so Dieben keine Chance. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell