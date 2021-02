Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in den Morgenstunden

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Heute Morgen (18.02.2021), gegen 06:10 Uhr kollidierten in der Bebelstraße zwei Pkw VW derart miteinander, dass an beiden sehr hoher Sachschaden entstand und die Fahrzeuge in der Folge abgeschleppt werden mussten. Wie sich vor Ort herausstellte, geriet der Fahrer (35) eines VW beim Befahren der Straße aufgrund von Glätte nach links in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw VW (Fahrer 58) zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Beifahrerin (57) im entgegenkommenden Fahrzeug musste jedoch leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der vorhandenen Straßenglätte wurde der Winterdienst informiert. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell