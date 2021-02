Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zweiter Einbruchsversuch in Wolfersdorfer Hauptstraße

Greiz (ots)

Berga/Elster - Wolfersdorf: Die LPI Gera berichtete am 17.02.2021 bereits über einen versuchten Garageneinbruch am 17.02.2021, zwischen 01:15 Uhr und 01:30 Uhr in der Hauptstraße in Wolfersdorf:

"Einbrecher gestört

Greiz Berga/Elster: Heute (17.02.2021), zwischen 01:15 und 01:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Garage in Wolfersdorf ein. Als ein Bewohner eines angrenzenden Hauses dies bemerkte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210."

In der Folge der Ermittlungen wurde weiter bekannt, dass offensichtlich der gleiche Einbrecher versuchte, gewaltsam in den Jugendclub des Ortes in der Hauptstraße einzudringen. Der Jugendclub und die Garage befinden sich in unmittelbarer Nähe. Jedoch auch hier scheiterte der Einbrecher und gelangte nicht ins Gebäude.

Die Greizer Polizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen in der Hauptstraße festgestellt? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

