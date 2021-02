Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

B92: Nachdem ein Unfall mit Verletzten gemeldet wurde, kamen gestern Abend (17.02.2021), gegen 17:10 Uhr Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Vor Ort wurde bekannt, dass der Fahrer (73) eines Pkw Renault die B92 aus Richtung Weida in Richtung Greiz befuhr. Auf Höhe des Abzweiges zur "Schweinemastanlage" bemerkte er scheinbar den an der dortigen Ampel (Rotlicht zeigend) wartenden Pkw Mercedes (Fahrer 57) zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zudem war der Pkw Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 73-jährige Fahrer verletzte sich bei der Unfall und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im betreffenden Bereich. (RK)

