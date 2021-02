Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeruch und hörbarer Brandmelder

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (17.02.2021), gegen 14:15 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass aus einer Wohnung in der Zeulsdorfer Straße Brandgeruch wahrgenommen und ein Brandmelder Alarm schlagen würde. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der 92-jährigen Mieterin der Wohnung ist versehentlich das Essen auf dem angeschalteten Herd angebrannt. Die Gefahrenquelle wurde umgehend beseitigt. Zum Glück wurde die Seniorin nicht verletzt. Auch in der Wohnung selbst entstand kein Schaden, so dass sie in dieser verbleien konnte. (RK)

