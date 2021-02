Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe gestellt

Gera (ots)

Eine 23-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann verschafften sich, offenbar mit dem Ziel etwas zu stehlen, gestern (16.02.2021), kurz nach Mitternacht (00:05 Uhr) Zugang zu einem Mehrfamilienhaus am Sachsenplatz. In der Folge stahlen sie mehrere vor den Wohnungen abgestellte Schuhe und öffneten ein im Hausflur befindliches Paket. Mit dem Inhalt sowie einer aus dem Hinterhof stammenden Kehrschaufel flüchteten die Täter mit ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten unverzüglich die Fahndung nach den Dieben ein. Im Stadtzentrum konnten die beiden Täter schließlich samt Beutegut gestellt werden. Sie erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (RK)

