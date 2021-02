Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermeintlicher Einbrecher in Garagenkomplex

Gera (ots)

Scheubengrobsdorf: In der Zeit vom 05.02.2021 zum 16.02.2021 hielt sich ein bislang unbekannter Täter in einem Garagenkomplex in der Dr.-Hufeland-Straße auf. Von mehreren Garagen entfernte er die Lüftungsgitter und stahl zwei davon. Zu einem gewaltsamen Öffnen der Garage selbst kam es nicht. Auch wurde kein Beuteschaden verzeichnet. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen im genannten Garagenkomplex wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

