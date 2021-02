Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Büros in der Oststraße. Hierbei verursachten sie diversen Sachschaden. Am Tatort selbst durchwühlten die Täter die Räume, stahlen jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Die Tatzeit kann auf die Zeit vom 15.02.2021 zum 16.02.2021 eingegrenzt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

