Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher gestört

Greiz (ots)

Berga/Elster: Heute (17.02.2021), zwischen 01:15 und 01:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Garage in Wolfersdorf ein. Als ein Bewohner eines angrenzenden Hauses dies bemerkte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell