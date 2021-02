Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike-Fahrer flüchtet

Altenburg (ots)

Gestern Abend, 16.02.2021, gegen 20:25 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte einen 33-Jährigen polizeibekannten Mann, der mit einem E-Bike unterwegs war, in der Zwickauer Straße in Altenburg zu kontrollieren. In der Folge flüchtete dieser plötzlich und ließ den Drahtesel einfach auf der Wiese liegen. Seine Flucht war jedoch nicht von langer Dauer. Versteckt in einem hohlen Baumstamm konnten die suchenden Polizeibeamten den amtsbekannten Mann schließlich auffinden. Zur Herkunft des Fahrrades machte er schließlich sehr widersprüchliche Angaben. Zudem konnte er keinen Besitznachweis erbringen. Das Rad wurde demnach vorerst sichergestellt und die Ermittlungen zum Geschehen eingeleitet. (RK)

