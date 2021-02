Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe zerkratzt - Ermittlungen eingeleitet

Greiz (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit vom 12.02.2021 zum 15.02.2021 die Verglasung der Eingangstür eines Geschäftsgebäudes am Karl-Liebknecht-Platz. Dabei verursachten sie Sachschaden an der Tür, so dass der Geschäftsinhaber die Greizer Polizei informierte. Diese sucht nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell