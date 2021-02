Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Kollision mit Schneewehe gegen Baum geprallt

Altenburg (ots)

L1361: Glück im Unglück hatte gestern (15.02.2021) eine 49-jährige Frau, als sie gegen 18:00 Uhr die Landstraße zwischen Breitenhain und Bünauroda in Richtung Meuselwitz befuhr. Offensichtlich auf winterglatter Fahrbahn rutschte der Pkw gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Schneewehe, so dass die 49-Jährige in der Folge von der Straße abkam und schließlich dann gegen einen Baum prallte. Ein Schutzengel musste bei ihr gewesen sein, denn sie blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dabei kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen. Gegen 20:00 Uhr war die Fahrbahn schließlich wieder frei. (RK)

