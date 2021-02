Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter bereits am 11.02.2021, zwischen 08:30 und 10:30 Uhr, einer 74-jährigen Frau eine Geldbörse mit verschiedenen Papieren. Sie befand sich zu dem Zeitpunkt in einem Einkaufsmarkt in der Reichenbacher Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell