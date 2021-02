Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung in Weida gesucht

Greiz (ots)

Weida: Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 29.01.2021 zum 11.02.2021 ihr Unwesen in Weida. Wie der Polizei gestern (15.02.2021) mitgeteilt wurde, wurden sowohl die Litfaßsäule auf dem Platz der Freiheit, als auch das Gebäude der Lohgerberei (Untere Straße) sowie die Briefkastenanlage der "Weida-Information" in der Schlossstraße mit Farbe bzw. schwarzem Edding beschmiert. Weiterhin beschädigen unbekannte Täter einen Zeitungsaufsteller der Weida-Information, indem sie diesen anbrannten. Ob alle Taten durch die gleichen Täter verübt wurden, ist bislang unbekannt. Die Greizer Polizei sucht im Zusammenhang mit den eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

