Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Taschendiebstahl gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 63-jährigen Frau aufgenommen. Diese befand sich am gestrigen Tag (15.02.2021) zwischen 08:00 und 08:12 Uhr einem Supermarkt in der Straße des Bergmanns. Scheinbar in einem Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bislang unbekannter Dieb und stahl die Geldbörse der Frau aus deren Tasche, die am Einkaufswagen hing. Kurz darauf versuchten die Täter Geld vom Konto der Frau abzuheben, scheiterten allerdings. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Zudem möchte die Geraer Polizei noch einmal darauf hinweisen: Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Tragen Sie Ihre Wertsachen "an Mann" oder gar verdeckt. Achten Sie auf Ihre Umgebung. Geben Sie Dieben keine Chance! (RK)

