Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: "Durchfahrt Verboten" nicht beachtet

Gera (ots)

Das Schild "Durchfahrt verboten" übersah der Fahrer (39) eines Pkw Chevrolet offensichtlich, als der gestern Abend (14.02.2021), gegen 18:10 Uhr die Reichsstraße in Gera entlang fuhr. Dies hatte natürlich Folgen. So bog der 39-Jährige im Kreuzungsbereich zur Braustraße falsch ab und landete mit seinem Auto in der Straßenbahntrasse. Nachdem er mehrere Meter auf den Gleisen fuhr, blieb er letzten Endes dennoch stecken und beschädigte sein Fahrzeug. Ein Abschleppdienst musste schließlich angefordert werden, der das Auto aus den Gleisen heraushob. Zum Glück wurde niemand verletzt. Auch entstand kein weiterer Schaden, so dass die Straßenbahn wieder fahren konnte. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell