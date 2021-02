Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb in der Zeit vom 11.02.2021 zum 12.02.2021 sein Unwesen in der Johannes-R.-Becher-Straße. Mit einem unbekannten Gegenstand zerstach er einen Reifen eines in der Straße abgestellten Pkw Renault. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

