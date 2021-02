Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandmelder ausgelöst

Schmölln (ots)

Nachdem ein ausgelöster Brandmelder in der Friedrich-Naumann-Straße in Schmölln am 12.02.2021 gegen 19:35 Uhr zum Einsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei führte, stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich nicht um einen Wohnungsbrand handelte. Jedoch war das Essen des 54 - jährigen Wohnungsinhabers nun ungenießbar. Dieses hatte der Wohnungsinhaber auf seinem Herd vergessen.

