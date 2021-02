Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht geklärt

Altenburg (ots)

Nach einem gemeldeten Verkehrsunfall in der Hempelstraße in Altenburg mit einem Fahrzeug eines Zustellungsdienstes, konnte das flüchtige Verursacherfahrzeug am Freitag gegen 14:15 Uhr nach Zeugenhinweisen im Stadtgebiet Altenburg im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Noch während der Dokumentation der Fahrzeugschäden stellte sich der 58 - jährige Verursacher des Verkehrsunfalles.

Aufgrund der Feststellung der beteiligten Personen kann nun die Schadensregulierung in die Wege geleitet werden und ein Strafverfahren wegen pflichtwidrigen Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell