Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gemeldete Ruhestörung führt zu Fund von Betäubungsmittel

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Prüfung aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung am 14.02.2021 gegen 00:30 Uhr wurden durch die eingesetzten Beamte in einer Wohnung in der Albert-Levy-Straße mehrere Personen angetroffen. Die Ruhe konnte hergestellt werden. Aufgrund typischen Cannabisgeruches führte die Durchsuchung bei dem 44 - jährigen Wohnungsinhaber noch zum Fund von geringen Mengen von Marihuana. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Betäubungsmittel wurde eingezogen.

