Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Breitenhain

Altenburg (ots)

Lucka/Breitenhain: Gegen 22:15 Uhr am gestrigen Abend (11.02.2021) informierte eine Zeugin die Rettungsleitstelle über einen vermeintlichen Garagenbrand in der Falkenhainer Straße. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Brandort aus. Vor Ort wurde bekannt, dass keine Garage, sondern ein an die Garage angebauter Schuppen brannte. Trotz eingeleiteten Löscharbeiten seitens der Feuerwehr verursachten die Flammen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen sowie zur Brandursache aufgenommen. (RK)

