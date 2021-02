Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigern aus Straßenbahn gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung in einer Straßenbahn hat seit dem vergangenen Wochenende die Geraer Polizei aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Gegen 04:40 Uhr des vergangenen Sonntages (07.02.2021) hielten sich demnach drei bislang unbekannte Täter in der Straßenbahn Linie 304 auf und fuhren von Gera-Lusan in Richtung Stadtzentrum. Hierbei rissen sie drei Sitzflächen von den Bänken in der Bahn heraus und zerstörten zudem zwei Informationstafeln. Als die Straßenbahn an der Haltestelle "Spielwiese" anhielt, gelang ihnen unerkannt die Flucht. Trotz schnell eingeleiteter Fahndung nach den drei Unbekannten konnten diese nicht ergriffen werden. Die Geraer Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den drei männlichen Tätern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren (vermutlich deutscher Herkunft) geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell