Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacherin flüchtete

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Mittwoch (11.02.2021), gegen 10:35 Uhr, parkte eine bislang unbekannte Pkw Fahrerin aus einer Parkfläche, die sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet Am Schafberge befindet, aus. Dabei beschädigte sie einen Pkw Suzuki, der abgestellt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete die Unfallverursacherin. Hinweise zu ihr und dem Pkw, bei dem es sich um einen Pkw Skoda handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell