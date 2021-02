Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche endete erfolgreich

Altenburg (ots)

Die Suche nach einer vermissten Frau endete am gestrigen Tag (10.02.2021) glücklicherweise erfolgreich. Gegen 20:30 Uhr wurde die Altenburger Polizei darüber informiert, dass die Frau eine Klinik in der Zeitzer Straße in unbekannte Richtung verließ. Da eine Gefahr für Leib und Leben der Frau nicht ausgeschlossen werden konnte und zudem Temperaturen im Minusgradbereich herrschten, kamen in der Folge mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Bei der Suche nach der Vermissten wurden auch mehrere Suchhunde eingesetzt. Gegen 03:45 Uhr konnte die Frau glücklicherweise gefunden werden. Da sie jedoch stark unterkühlt war, brachte sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus. (RK)

