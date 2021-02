Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Langenwetzendorf

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Gegen 15:00 Uhr am gestrigen Tag (10.02.2021) wurde die Rettungsleitstelle über eine Havarie im Bereich einer Biogasanlage In der Haardt in Langenwetzendorf informiert. Demnach wurde bekannt, dass eine Rohrleitung der Gasanlage derart beschädigt war, so dass mehrere Kubikmeter Gärsubstrat (Gülle) austraten. Zum Teil floss das Gärsubstrat in einen nahegelegenen Bachlauf. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein Großteil der auslaufenden Gülle gestaut und in der Folge abgepumpt werden. Hierzu musste die B92 halbseitig gesperrt werden. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit der zuständigen Verkehrsbehörde eine Ampelanlage zur Verkehrsregulierung installiert. Das Landratsamt Greiz (untere Wasserbehörde/Umweltbehörde) wurde ebenfalls über den Vorfall informiert, so dass Mitarbeiter vor Ort zum Einsatz kamen. Warum die Rohrleitung platzte und ob der jüngste Kälteeinbruch ursächlich dafür war, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell