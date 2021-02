Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Altenburg (ots)

Schnauderhainichen/L2174: Als der 23-jährige Fahrer gestern Nachmittag (09.02.2021), gegen 14:30 Uhr die Landstraße von Wintersdorf in Richtung Schnauderhainichen befuhr, verlor er auf der winterglatten Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen VW. In der Folge rutsche der junge Fahrer von der Straße und landete im Straßengraben. Sämtliche Scheiben an seinem Fahrzeug splitterten. Zum Glück blieb der 23-Jährige unverletzt. Der VW konnte schließlich aus seiner misslichen Lage geborgen und die Unfallaufnahme beendet werden. (RK)

