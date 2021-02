Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erst die Ruhe gestört, dann Widerstand geleistet

Gera (ots)

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Scheffel-Straße meldeten heute Nacht (10.02.2021), gegen 00:50 Uhr, dass einer der Mieter seit geraumer Zeit überlaute Musik abspiele und so die nächtliche Ruhe störe. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten demnach die Wohnung des 32-jährigen Mieters auf. Dieser öffnete den Beamten mit einem Messer in der Hand und verhielt sich äußerst aggressiv. Glücklicherweise kam er der Aufforderung das Messer fallen zu lassen nach. In der weiteren Folge leistete der er jedoch massiv Widerstand und beleidigte die Polizisten ununterbrochen. Letzten Endes wurde der mit über 2,1 Promille alkoholisierte Ruhestörer in Gewahrsam genommen. Es folgt nunmehr die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell