Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch scheiterte - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter hielten sich in der Zeit vom 05.02.2021 - 08.02.2021 in der Erfurtstraße auf und hatten scheinbar das Ziel, in ein Geschäftsgebäude in der Erfurtstraße einzudringen. Bei ihrem Versuch, in die Räumlichkeiten einzubrechen, scheiterten die Täter jedoch. Allerdings entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

