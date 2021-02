Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Am Sonntag (07.02.2021), gegen 15:30 Uhr, kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem Pkw Renault, der in der Beethovenstraße geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugenhinweise zu ihm oder seinem Fahrzeug, bei dem es sich um einen grauen Transporter handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

