Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Stark alkoholisiert vom Schnee ins Krankenhaus

Gera (ots)

Weil er im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Leibnizstraße Gera hin und her taumelte und immer wieder in den Schnee fiel, informierten Zeugen gestern Abend (08.02.2021), gegen 23:30 Uhr die Polizei. Diese traf vor Ort den unterkühlten und stark alkoholisierten 34-jährigen Mann an. Da er nicht im Stande war, seinen Weg allein fortzusetzen, wurde für den mit über 2,8 Promille Alkoholisierte ein Rettungswagen angefordert, der ihn in ein Krankenhaus brachte. (KR)

