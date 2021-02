Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Viel Schnee - dennoch erste positive Bilanz

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Aufgrund des Wintereinbruches in den vergangen Tagen waren Polizeibeamte immer wieder zum Einsatz gerufen worden. Überwiegend rückten die Einsatzkräfte aus, da Fahrzeuge (Pkw und Lkw) auf der winterglatten Straße steckenblieben oder es zu kleineren Unfällen kam. Zum Teil wurden, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, Straßen gesperrt. Dennoch kann die Polizei für den Bereich der LPI Gera eine erste positive Bilanz ziehen.

Zum aktuellen Zeitpunkt blieb es bei wenigen Verkehrsunfällen mit Blechschäden. Zudem kam es im Bereich der Geraer Polizei zu vereinzelten Staubildungen (Autobahn ausgenommen) infolge liegengeblieben LKW. Die Verkehrsteilnehmer passten sich größtenteils an die Straßenbedingungen an. Die Geraer Polizei möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen: Bitte befreien Sie vor Fahrtantritt ihr Fahrzeug vom Schnee - so haben Sie den nötigen Durchblick und gefährden auch keine anderen Verkehrsteilnehmer. (KR)

