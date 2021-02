Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Driften ein Verkehrsschild umgefahren und danach die Unfallstelle verlassen

Gera (ots)

Am Sonntag, 07.02.2021, gegen 14:10 Uhr driftete ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf auf dem schneebedeckten Hofwiesenparkplatz und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. In der Folge verließ er unerlaubt mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle. Im Rahmen der Streife konnte das Fahrzeug in der Talstraße festgestellt und der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Weiterhin fuhren am Sonntagnachmittag eine Vielzahl von Fahrzeugführern auf die gleiche Art und Weise unerlaubt auf dem Hofwiesenparkplatz. Diese wurden verwarnt und zum Verlassen des Parkplatzes aufgefordert. Im Anschluss wurde der Parkplatz für den Verkehr gesperrt.

