Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeifahrzeug mit Schneeball beworfen

Gera (ots)

Am 06.02.20201 gegen 22:55 Uhr befuhr eine Zivilstreife der Polizei die Talstraße in Gera, als das Dienstfahrzeug mit einem Schneeball beworfen wurde. Die Beamten hielten an und stellten den Schneeballwerfer zur Rede. Dieser näherte sich dem Polizeifahrzeug und griff den auf dem Beifahrersitz befindlichen Beamten unvermittelt mit Schlägen. Dieser wurde daraufhin im Gesichtsbereich verletzt. Als der Täter mitbekam, dass es sich um einen Polizeibeamten handelte ergriff er die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem Flüchtigen konnte dieser, gestellt werden. Der 19-Jährige muss nunmehr mit einer Anzeige rechnen.

