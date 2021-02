Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe eingeschlagen

Greiz (ots)

Berga/Elster: Am gestrigen Sonntag, den 07.02.2021, gegen 16:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wanderheimes an der Staumauer ein. Da sie sich offensichtlich durch vorbeikommende Passanten gestört fühlten, flüchteten sie unmittelbar nach ihrer Tat. Hinweise zu den Unbekannten, bei denen es sich um zwei Jugendliche handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

