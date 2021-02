Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken Unfall verursacht

Gera (ots)

Am Freitag gegen 18:30 Uhr verursachte ein betrunkener Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall in der Ernst-Abbe-Straße in Gera. Der 49 jährige Mann, bei welchem ein Atemalkohlwert von 1,70 Promille festgestellt wurde, fuhr alkoholbedingt mit seinem Pkw Audi in einen parkenden VW Caddy. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicher Weise niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Mit dem Verursacher wurde im Nachgang eine Blutprobenentnahme im Klinikum Gera durchgeführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

(JN)

