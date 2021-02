Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Werkzeugen

Meuselwitz (ots)

Am Freitag wurde bekannt, dass in den vorangegangenen Nächten Diebe im Bereich der Clara-Zetkin-Straße unterwegs waren. Dort wurde gewaltsam die Heckklappe eines Firmenfahrzeuges geöffnet. Anschließend entwendeten die Diebe aus dem Transporter mehrere hochwertige Elektro-Werkzeuge. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter nimmt die PI Altenburger Land unter 03447/471-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell