Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzte bei Verkehrsunfall

Zeulenroda (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 21-jährige Opelfahrerin verlor auf der Bundesstraße 94 zwischen Neuärgernis und Zeulenroda die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte in die Leitplanke. Dabei wurde sie und ihr Beifahrer leicht verletzt. Am Pkw wurde schwer beschädigt.

