Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheiben beschädigt

Altenburg (ots)

Die Fensterscheiben sowie den Maschendrahtzaun eines Autohandels in der Münsaer Straße beschädigten unbekannte Täter in der jüngsten Vergangenheit. Am 01.02.2021 bemerkten die Eigentümer des Autohandels die Beschädigung und meldeten dies am gestrigen Tag (04.02.2021) der Altenburger Polizei. Insgesamt zwei Glasscheiben des Autohandels wurden beschädigt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

