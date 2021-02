Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Otto-Dix-Straße

Altenburg (ots)

Gestern Abend (04.02.2021), kurz nach 18:00 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen und in der Folge ein Rettungsdienst in der Otto-Dix-Straße zum Einsatz. Kurz zuvor gerieten zwei Männer (20, 25) verschiedener Nationalitäten in Streit, wobei dieser Streit eskalierte. Wie vor Ort bekannt wurde, setzte der 20-Jährige während der Auseinandersetzung auch ein Messer ein und verletzte seinen Kontrahenten am Bein und im Armbereich (nicht lebensbedrohlich). Beide Männer konnten vor Ort angetroffen werden, wobei der verletzte 25-Jährige in der Folge medizinisch versorgt wurde. Die Altenburger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-jährigen Angreifer ein. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell