Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hoftor beschädigt

Gera (ots)

Unbekannte Täter verursachten in der Nacht vom 02.02.2021 zum 03.02.2021 diversen Sachschaden an dem Hoftor zu einem Grundstück in der Pfortener Straße. Den Spuren am Tor nach zu urteilen müssen die Täter gegen das Tor getreten haben. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell