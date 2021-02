Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gärten

Altenburg (ots)

Falkenhain: Im Zeitraum vom Dienstag (02.02.2021) auf Mittwoch (03.02.2021) brachen unbekannte Täter mehrere Gartenlauben in der Gartenanlage "Am Rainsbach" in Falkenhain auf. Aus den Lauben entwendeten die Diebe verschiedene Elektrowerkzeuge, elektronische Geräte (Fernseher) sowie Teichpumpen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden Sie gebeten diese unter der Tel. 03447 / 4710 oder bei der hiesigen Dienststelle mitzuteilen. (SP)

