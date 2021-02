Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrüger unterwegs - Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche

Altenburg (ots)

Rositz: Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einem Trickbetrug aufgenommen. In den vergangen Tagen wurde eine 85-jährige Frau von einer unbekannten weibliche Person mehrfach telefonisch kontaktiert. Die Person gab gegenüber der Rentnerin kund, dass sie einen größeren Geldbetrag gewonnen hätte. Um jedoch an den Gewinn zu gelangen, muss die 85-Jährige Gutscheine eines Versandhändlers kaufen und an die Anruferin weitergeben. Aufgrund der Hoffnung über den gesegneten Gewinn, erwarb die Rentnerin die Gutscheine und übermittelte die Codes. Die Betrüger hatten jedoch in ihren Augen scheinbar noch nicht genug Geld ergaunert und stellten deshalb der Rentnerin einen noch größeren Gewinn in Aussicht, wenn diese erneute Codes übermittelt. Im gutem Glauben übergab sie abermals die geforderten Codes. Zu einem Gewinn kam es jedoch zu keiner Zeit. Als die Frau bemerkte, dass sie betrogen wurde, verständigte sie die Polizei.

Daher warnt die Polizei erneut: Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche! Geben Sie Informationen von Geschenkgutscheinen (Gutscheincode) niemals an jemanden weiter, den Sie nicht kennen oder dem Sie nicht vertrauen. Sobald der Betrüger den Gutscheincode kennt, ist der Betrag meist auch schon ausgegeben. Daher übergeben Sie keine Codes von Geschenkgutscheinen an Dritte, auch wenn das in Aussicht gestellte Angebot dafür zu gut um wahr zu scheinen vermag. Tauschen Sie keine Gutscheine, um dafür vermeintliche Lotterie- und Gewinnspielpreise zu erhalten. Dies ist eine gängige Masche von Betrügern, um an die Geschenkcodes zu gelangen. Seriöse Unternehmen verlangen niemals eine Gegenleistung für einen Gewinn. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell