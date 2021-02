Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer eines BMW stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Greiz (ots)

Der 32-jährigen Fahrer eines Pkw BMW wurde am gestrigen Mittwoch (03.02.2021) in der Friedhofstraße kontrolliert. Das Testgerät zeigte an, dass er Amphetamin/Methamphetamin konsumiert hatte. Weiterhin bewahrte er noch Crystal zu Hause auf. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und entsprechende Verfahren eingeleitet.

