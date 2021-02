Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Gleisbett gelandet

Gera (ots)

Dass er die Berliner Straße gestern Abend (03.02.20219 verbotswidrig in die falsche Richtung (stadtauswärts) befuhr, wurde einem 37-jährigen VW-Fahrer gestern Abend kurz nach 23:00 Uhr zum Verhängnis. Er landete mit seinem Fahrzeug im Gleisbett der Straßenbahn und setzte dort auf. Es kamen daher nicht nur Polizeibeamte zum Unfallort, in der Folge musste auch noch ein Abschleppdienst angefordert werden, der den beschädigten VW aus dem Gleisbett befreite. Glücklicherweise wurde der 37-Jährige Fahrer nicht verletzt. Auch an den Schienen entstand kein weiterer Schaden. (RK)

