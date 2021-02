Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in der Friedrich-Engels-Straße

Gera (ots)

Die Kripo Gera sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Bar in der Friedrich-Engels-Straße. Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 30.01.2021 zum 03.02.2021 gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bar und verursachten dabei Sachschaden. Mit dort aufgefundenem Werkzeug entfernten sich die Einbrecher schließlich unerkannt. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

