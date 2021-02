Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

In der Nacht vom Montag (01.02.2021) zum Dienstag (02.02.2021) drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Getränkemarktes in der Langenbergerstraßen in Gera ein. Hierzu verursachten sie nicht unerheblichen Sachschaden. In der Folge griffen sich die Einbrecher mehrere Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrem Beutegut gelang es den Tätern schließlich unerkannt zu flüchten. Im Zuge der bisher geführten Ermittlungen lässt sich die Tatzeit auf mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die zweite Nachthälfte eingrenzen. Die Kriminalpolizei Gera sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr auffällige Personen- sowie Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell