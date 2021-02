Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Papiertonne in Flammen

Gera (ots)

Gegen 18:00 Uhr am gestrigen Dienstag (02.02.2021) informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über eine brennenden Müllcontainer im Bereich der De-Smit-Straße. Unverzüglich rückten die Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung des Zeugen. Eine blaue Papiertonne stand in Flammen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Die Papiertonne fiel dennoch den Flammen in Gänze zum Opfer. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

