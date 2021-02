Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Eine Campingausrüstung und eine Modeleisenbahn zählen nunmehr zum Beutegut unbekannter Täter. Diese drangen im Zeitraum vom 04.01.2021 zum 31.01.2021 in die Garage eines 76-Jährigen in der Seydelstraße in Gera ein. Hierzu brachen sie die Tür auf und verschafften sich so Zutritt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

