Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Döner-Imbiss - KPI ermittelt

Gera (ots)

Von gestern (02.02.2021) zu heute (03.02.2021) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Döner-Geschäftes in der Erich-Mühsam-Straße in Gera ein. Im Geschäft selbst brachen die Unbekannten einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entnahmen mehrere Zigarettenschachteln und Bargeld. Anschließend griffen sich die Täter noch zwei Elektrogeräte und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie in der Tatnacht auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

