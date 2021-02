Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Scheibe eingeschlagen - Diebstahl

Gera (ots)

Ein in der Ruckdeschelstraße abgestellter Pkw Ford Transit geriet in der Zeit vom 01.02.2021 zum 02.02.2021 ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen im genannten Tatzeitraum eine Scheibe des Fahrzeuges ein, um sich so Zugang zum Inneren des Fords zu verschaffen. Aus dem Handschuhfach stahlen die Täter schließlich eine LED-Lampe. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 beim Inspektionsdienst zu melden. (RK)

